Ситуация в Запорожской области критическая: люди остаются без конечностей, а стены в домах – как решето

Россияне никак не устанут ежедневно хаотично попадать по жилым кварталам городка Орехов, который оказался почти на линии фронта.

Большинство людей оттуда уехали, а оставшиеся ежесекундно рискуют собственной жизнью.

Во время очередного обстрела люди, работавшие на стихийном базарчике, спешно начали собираться. Продавцы жалуются, что сейчас торговля вялая. Однако если удается дожить до следующего дня, то снова собираются приходить.

Недавно на площадку, где люди занимаются торговлей, прилетел снаряд. На этом месте теперь воронка. Взрыв тяжело искалечил трех человек. Одному мужчине оторвало ногу.

Чем-то тяжелым ударили российские оккупанты и по местному рынку. Разбили торговые ряды, но продавцы все равно выходят работать. Говорят, что если такая судьба, то снаряд найдет и дома.

На частный сектор Орехова оккупанты не пожалели даже ракет. Этот взрыв уничтожил два дома и изувечил с десяток вокруг, но посчастливилось обойтись без жертв, поскольку местные оттуда уехали. Люди в свою очередь уже принялись чинить дома.

До полномасштабной войны в Орехове проживало около 14 тысяч жителей, но теперь осталась всего треть. Местные говорят, что остаются только отчаянные и оптимисты.

Однако на украинской земле у российских оккупантов есть только два варианта – либо бежать, либо умирать. Читай анализ ситуации на фронте от военного эксперта Олега Жданова.

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