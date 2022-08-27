Ситуація у Запорізькій області критична: люди залишаються без кінцівок, а стіни в будинках – як решето

Росіяни ніяк не втомляться щодня хаотично поціляти по житлових кварталах містечка Оріхів, що опинилося майже на лінії фронту.

Більшість людей звідти поїхали, а ті, хто лишився – щосекунди ризикують власним життям.

Під час чергового обстрілу люди, які працювали на стихійному базарчику, поспіхом почали збиратися. Продавці скаржаться, що зараз торгівля млява. Однак якщо вдається дожити до наступного дня, то знову збираються йти працювати.

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Нещодавно на майданчик, де люди займаються торгівлею, прилетів снаряд. На цьому місці тепер вирва. Вибух тяжко скалічив трьох людей. Одному чоловіку відтяло ногу.

Чимось тяжким вдарили російські окупанти й по місцевому ринку. Потрощило торгові ряди, але продавці все одно виходять працювати. Говорять, що якщо така доля, то снаряд знайде і вдома.

На приватний сектор Оріхова окупанти не пошкодували навіть ракет. Той вибух знищив вщент два будинки та понівечив з десяток навколо, але пощастило обійтись без жертв, оскільки місцеві звідти поїхали. Люди своєю чергою вже взялися лагодити будинки.

До повномасштабної війни в Оріхові жило близько 14 тисяч мешканців, але тепер лишилась всього третина. Місцеві говорять, що лишаються тільки відчайдухи та оптимісти.

Однак на українській землі в російських окупантів є лише два варіанти – або тікати, або помирати. Читай аналіз ситуації на фронті від військового експерта Олега Жданова.

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