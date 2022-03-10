Украина

Сказка о вторжении или как пахнут “скрепы” — ГПСУ создала мультфильм о войне

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 марта 2022, 21:00

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0:02:55
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0:08:25
Віктор Ляшко про роботу лікарень, дистанційну медицину та постачання ліків
Ляшко о работе больниц, дистанционной медицине и поставках лекарств во время войны
0:01:46
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