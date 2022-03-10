Сказка о вторжении или как пахнут “скрепы” — ГПСУ создала мультфильм о войне

Государственная пограничная служба Украины показала свое видение нападения рашистов и их союзников на наше государство, создав мультфильм.

Главными героями такой сказки стали диктатор Путин, его ручной пес Кадыров и картофельный отец Лукашенко. Говорят они голосами прототипов.

Отдельные фразы были вырезаны из их интервью, где пытались объяснить свои преступные действия на территории Украины.

Финал можно просматривать всю вечность. Надеемся, таким он будет и в реальной жизни.

Однако нам еще предстоит продолжать свою борьбу, но обязательно вместе. Читай правила гражданских во время войны, дающие понимание, как помочь украинской армии вывести оккупантов из нашей земли.