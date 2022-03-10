Казка про вторгнення або як пахнуть “скрепы” – ДПСУ створила мультфільм про війну

Державна прикордонна служба України показала своє бачення нападу рашистів та їхніх союзників на нашу державу, створивши мультфільм.

Головними героями такої казочки стали диктатор Путін, його ручний пес Кадиров та картопляний “батька” Лукашенко. Говорять вони голосами своїх прототипів.

Окремі фрази були вирізані з їхніх інтерв’ю, де вони намагались пояснити свої злочинні дії на території України.

Фінал можна повторно переглядати цілу вічність. Сподіваємось, таким він буде і в реальному житті.

Проте наразі нам ще потрібно продовжувати свою боротьбу, але обов’язково разом. Читай правила цивільних під час війни, що дають розуміння, як допомогти українській армії випровадити окупантів з нашої землі.