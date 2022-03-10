Україна

Казка про вторгнення або як пахнуть “скрепы” – ДПСУ створила мультфільм про війну

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Березня 2022, 21:00

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