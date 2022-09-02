Социальная поддержка во время и после эвакуации с детьми — на что рассчитывать семьям

Заместительница министра социальной политики Ульяна Токарева рассказала об эвакуации семей с детьми и о финансовой и социальной поддержке, оказываемой таким семьям.
Государство оказывает поддержку семьям с усыновленными детьми. В нее входят социальные выплаты, транспортировка на более безопасные территории, гуманитарная помощь и доступ к социальным работникам.
К сожалению, не все семьи соглашаются переезжать, поэтому родным и друзьям таких семей нужно предлагать свою помощь.
К сожалению, не все семьи соглашаются переезжать, поэтому родным и друзьям таких семей нужно предлагать свою помощь.
Семьям, которые переедут в более безопасные общины, предоставят:
Только на подконтрольных Украине территориях 36 тыс. детей нуждаются в эвакуации. Власти обращаются с просьбой эвакуировать детей из Запорожской, Харьковской, Николаевской областей и других территорий, где проводятся активные боевые действия.
Во время эвакуации очень важно, чтобы не было больших скоплений детей, которые тяжело и опасно перевозить.
Во время эвакуации очень важно, чтобы не было больших скоплений детей, которые тяжело и опасно перевозить.
Ранее мы рассказывали о новых программах поддержки украинцев от правительства.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!