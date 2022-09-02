Социальная поддержка во время и после эвакуации с детьми — на что рассчитывать семьям

Заместительница министра социальной политики Ульяна Токарева рассказала об эвакуации семей с детьми и о финансовой и социальной поддержке, оказываемой таким семьям.

Социальная поддержка для эвакуированных семей с детьми

Государство оказывает поддержку семьям с усыновленными детьми. В нее входят социальные выплаты, транспортировка на более безопасные территории, гуманитарная помощь и доступ к социальным работникам.

К сожалению, не все семьи соглашаются переезжать, поэтому родным и друзьям таких семей нужно предлагать свою помощь.

Семьям, которые переедут в более безопасные общины, предоставят:

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Жилье (в обустроенных центрах временного проживания).

Заботу от местных властей и социальных работников.

Финансовая помощь — 2 тыс. грн. на взрослого и 3 тыс. грн. на ребенка, людей с инвалидностью, пожилых людей.

Помощь от гуманитарных и общественных организаций.

Помощь с устройством детей в школы и детские сады.

Бесплатную правовую помощь.

Сколько детей нуждаются в эвакуации

Только на подконтрольных Украине территориях 36 тыс. детей нуждаются в эвакуации. Власти обращаются с просьбой эвакуировать детей из Запорожской, Харьковской, Николаевской областей и других территорий, где проводятся активные боевые действия.

Во время эвакуации очень важно, чтобы не было больших скоплений детей, которые тяжело и опасно перевозить.

Ранее мы рассказывали о новых программах поддержки украинцев от правительства.

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