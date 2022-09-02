Соціальна підтримка під час та після евакуації з дітьми — на що розраховувати родинам

Заступниця міністерки соціальної політики Уляна Токарєва розповіла про евакуацію родин із дітьми та фінансову й соціальну підтримку, яка надається таким сім’ям.
Держава надає підтримку родинам із усиновленими дітьми. До неї входять соціальні виплати, транспортування до більш безпечних територій, гуманітарна допомога та доступ до соціальних працівників.
На жаль, не всі родини погоджуються переїжджати, тому рідним та друзям таких сімей потрібно пропонувати свою допомогу.
На жаль, не всі родини погоджуються переїжджати, тому рідним та друзям таких сімей потрібно пропонувати свою допомогу.
Родинам, які переїдуть у більш безпечні громади, нададуть:
Лише на підконтрольних Україні територіях 36 тис. дітей потребують евакуації. Влада звертається з проханням евакуювати дітей із Запорізької, Харківської, Миколаївської областей та інших територій, де проводяться активні бойові дії.
Під час евакуації дуже важливо, щоб не було великих скупчень дітей, які важко і небезпечно перевозити.
Під час евакуації дуже важливо, щоб не було великих скупчень дітей, які важко і небезпечно перевозити.
Раніше ми розповідали про нові програми підтримки українців від уряду.
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