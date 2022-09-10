Согреть сердца защитников словом! В Черкассах женщины писали письма бойцам, чтобы поднять боевой дух

В Черкассах полсотни матерей, жен, дочерей и сестер военнослужащих Вооруженных сил Украины и просто неравнодушных женщин собрались вместе, чтобы словом согреть сердца наших защитников.

Поздравляю тебя, мой дорогой защитник. Я не знаю твоего имени, но обращаюсь к тебе с благодарностью, любовью и уважением. Мы живем в солнечных мирных Черкассах. Это благодаря тебе.

Так Наталья начинает писать свое письмо благодарности защитнику, который его получит. Пришла она вместе с дочерью.

Написанное письмо – это больше, чем сообщение или электронная связь, говорят организаторы. Не важно, кто из бойцов будет читать послание, главное, говорят, чтобы он почувствовал, что на войне он не зря, и в тылу его ждут и готовы поддержать.

Организаторы решили, что письмо станет своеобразным оберегом, который можно носить в кармане или у сердца и во времена отчаяния или усталости перечитать его, чтобы поднять боевой дух.

О чем писали армейцам – смотрите в сюжете Вікон.

Сейчас ВСУ активно радуют хорошими новостями, поэтому советуем посмотреть, как бойцы Украины продвигаются в тыл врага, а коллаборанты убегают быстрее россиян.

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