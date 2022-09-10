Зігріти серця захисників словом! У Черкасах жінки писали листи бійцям, щоб підняти бойовий дух

У Черкасах зо півсотні матерів, дружин, доньок та сестер військовослужбовців Збройних сил України й просто небайдужих жінок зібралися разом, щоб словом зігріти серця наших захисників.

Вітаю тебе, мій любий захисник. Я не знаю твого імені, але я звертаюсь до тебе зі вдячністю, любов’ю та повагою. Ми живемо в сонячних мирних Черкасах. Це завдяки тобі.

Так Наталя розпочинає писати свій лист вдячності захиснику, який його отримає. Прийшла вона разом з донькою.

Написаний лист – це більше ніж повідомлення чи електронний зв’язок, кажуть організатори. Не важливо, хто з бійців читатиме послання, головне, кажуть, щоб він відчув, що на війні він – не дарма, і в тилу його чекають та готові підтримати.

Організатори вирішили, що лист стане своєрідним оберегом, який можна носити в кишені чи біля серця, і в часи відчаю чи втоми перечитати його, аби підняти бойовий дух.

Про що писали армійцям — дивіться в сюжеті Вікон.

Зараз ЗСУ активно тішать гарними новинами, тож радимо подивитися, як бійці України просуваються в тил ворога, а колаборанти тікають швидше за росіян.

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