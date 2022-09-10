Україна

Зігріти серця захисників словом! У Черкасах жінки писали листи бійцям, щоб підняти бойовий дух

Ірина Цимбал 10 Вересня 2022, 22:00

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