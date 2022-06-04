Спи, мое дитя: в Киеве создали мартиролог детей, погибших из-за российской агрессии

Только год назад был введен День для памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, которая началась еще в 2014 году. Вся наша страна поклялась каждое 4 июня вспоминать тех, кто больше никогда не повзрослеет.

Этот день был избран не просто так, а поскольку Генеральная ассамблея ООН еще в 1982 году ввела отмечать его как Международный день детей — безвинных жертв агрессии.

Уже в этом году из-за российских оккупантов жертв их агрессии стало гораздо больше. Поэтому в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне появился Мартиролог детей, погибших в период полномасштабной российско-украинской войны.

Теперь в помещении Московских врат виднеется артобъект Дерево памяти с обожженными черными ветвями и красными ящиками. Там находятся вещи, которые были найдены спасателями в населенных пунктах Киевской области, когда они только были освобождены.

Сейчас также смотрят

Дерево выступает в качестве метафоры смерти детей во время войны. А рядом в символическом алтаре появляются детские имена, у некоторых с фотографиями. У кого-то пока даже нет имени – их личности до сих пор не установлены.

Информацию для создания мартиролога была предоставлена ​​Офисом генпрокурора Украины с согласия родителей, но список еще будет пополняться, чтобы почтить память каждого ребенка.

Подчеркивает атмосферу музыкальная композиция Спи, мое дитя, которую создали Руслан Горовой, Сергей Жадан и Виктор Верба.

По словам организаторов, посетить выставку можно будет в течение следующих трех месяцев.

Украинские дети живут с ужасным опытом, что принесла война. Читай историю девятилетнего мальчика из Мариуполя, который вел дневник войны.