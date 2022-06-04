Спи, моє дитя: у Києві створили мартиролог дітей, які загинули через російську агресію

Лише рік тому було запроваджено День для вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України, що розпочалась ще 2014 року. Уся наша країна заприсяглась кожного 4 червня згадувати тих, хто більше ніколи не подорослішає.

Цей день обрано не просто, а оскільки Генеральна асамблея ООН ще у 1982 році запровадила відзначати його як Міжнародний день дітей — безневинних жертв агресії.

Вже цьогоріч, через російських окупантів жертв їх агресії стало значно більше. Тому тепер в Національному музеї історії України у Другій світовій війні з’явився Мартиролог дітей, загиблих у період повномасштабної російсько-української війни.

Тепер у приміщенні Московської брами видніється артоб’єкт Дерево пам’яті з обпаленими чорними гілками та червоними скриньками. Там знаходяться речі, які були знайдені рятувальниками у населених пунктах Київської області, коли вони лише були звільнені.

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Дерево виступає у якості метафори смерті дітей під час війни. А поряд у символічному вівтарі з’являються дитячі імена, у декого з фотографіями. У когось поки навіть немає імені – їх особи досі не встановлені.

Інформацію для створення мартирологу була надана Офісом генпрокурора України зі згоди батьків, але список ще буде поповнюватись, щоб вшанувати пам’ять кожної дитини.

Підкреслює атмосферу музична композиція Спи, моє дитя, яку створили Руслан Горовий, Сергій Жадан і Віктор Верба.

Згідно зі словами організаторів, відвідати виставку можна буде протягом наступних трьох місяців.

Українські діти живуть з жахливим досвідом, що принесла війна. Читай історію дев’ятирічного хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник війни.