Стальная граница: что это за штурмовая бригада, какие задачи будет выполнять и кто может присоединиться

Министерство внутренних дел формирует восемь штурмовых бригад — так называемую Гвардию наступления. Среди этих бригад есть одна с названием Стальная граница.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал Вадиму Карпьяку о создании новой бригады Стальная граница в Гвардии наступления.

По его словам, в рядах Стальной границы ждут добровольцев. Среди них могут быть также и военнослужащие, прошедшие службу. Они могут восстановиться в рядах этой бригады.

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— Штурмовые бригады, в которые могут вступать добровольцы, направлены на то, чтобы усилить Силы обороны для деоккупации Украины.

Это не принудительная мобилизация, это добровольный набор людей в ряды всех бригад, — подчеркнул Демченко.

Как будет проходить подготовка

Демченко говорит, что формирование бригады Стальная граница уже началось. В основу заложены подразделения ГПСУ, выполнявшие задачи в районе боевых действий на Востоке страны.

— В бригаде есть те военнослужащие, которые имеют подобающую подготовку, опыт боевых действий. Если присоединятся уволенные военнослужащие, имеющие представление о военной службе, а также добровольцы, не имеющие боевого опыта, то подразделение обязательно пройдет подготовку.

Это будет как индивидуальная подготовка для каждого, кто вступит в ряды Стальной границы, так и всего подразделения, чтобы было понимание между руководством, бойцами и подразделениями бригады, — объясняет спикер ГПСУ.

По его словам, в районе боевых действий все подразделения и ГПСУ, и Нацгвардии, и Нацполиции и т.д. выполняют задачи под оперативным командованием Генштаба ВСУ. Они действуют по тем направлениям и выполняют те задачи, которые ставятся высшим военным руководством.

— Надо понимать, что эти штурмовые бригады — подразделения, которые должны усилить силы обороны, когда будет необходимо.

То есть, чтобы усилить направление или идти в наступление, чтобы освобождать территорию Украины, — подчеркивает Демченко.

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