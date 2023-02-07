Україна

Сталевий кордон: що це за штурмова бригада, які завдання виконуватиме та хто може приєднатися

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Лютого 2023, 16:00
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