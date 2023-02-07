Сталевий кордон: що це за штурмова бригада, які завдання виконуватиме та хто може приєднатися

Міністерство внутрішніх справ формує вісім штурмових бригад — так звану Гвардію наступу. Серед цих бригад є одна з назвою Сталевий кордон.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів Вадиму Карп’яку про створення нової бригади Сталевий кордон у Гвардії наступу.

За його словами, у рядах Сталевого кордону чекають добровольців. Серед них можуть бути також і військовослужбовці, які закінчили службу. Вони можуть поновитися в рядах цієї бригади.

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— Штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці, націлені на те, щоб посилити Сили оборони для деокупації України.

Це не примусова мобілізація, це добровільний набір людей у лави всіх бригад, — наголосив Демченко.

Як проходитиме підготовка

Демченко каже, що формування бригади Сталевий кордон вже почалося. В основу заклали підрозділи ДПСУ, які виконували завдання в районі бойових дій на Сході країни.

— В бригаді є ті військовослужбовці, які мають належний вишкіл, досвід бойових дій. Якщо долучаться звільнені військовослужбовці, які мають уявлення про військову службу, а також добровольці, що не мають бойового досвіду, то підрозділ обов’язково пройде підготовку.

Це буде як індивідуальна підготовка для кожного, хто вступить в ряди Сталевого кордону, так і всього підрозділу, щоб було розуміння між керівництвом, бійцями та підрозділами бригади, — пояснює речник ДПСУ.

За його словами, в районі бойових дій усі підрозділи і ДПСУ, і Нацгвардії, і Нацполіції тощо виконують завдання під оперативним командування Генштабу ЗСУ. Вони діють на тих напрямках і виконують ті завдання, які ставить вище військове керівництво.

— Треба розуміти, що ці штурмові бригади — підрозділи, які мають посилити Сили оборони, коли буде необхідно.

Тобто щоб посилити напрямок чи йти у наступ, щоб звільняти території України, — підкреслює Демченко.

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