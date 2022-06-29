Страшные реалии ХХІ века: как детские сады готовятся к вероятным обстрелам в Одессе

В Одессе в детских садах начали обустраивать бомбоубежища, чтобы уже в июле возобновить работу. Там делают запасы питьевой воды, медикаментов и игрушек.

Чтобы воспитатели не растерялись во время возможного ракетного удара, с ними проводят тренинги. А для детей, которые во время воздушной тревоги будут находиться в укрытии, разрабатывают специальные игры.

Как выглядят детские бомбоубежища — смотри в сюжете.

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