Україна

Страшні реалії ХХІ століття: як дитячі садочки готуються до ймовірних обстрілів в Одесі

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 29 Червня 2022, 23:30

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Дитячі садочки під час війни в Україні

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