Страшні реалії ХХІ століття: як дитячі садочки готуються до ймовірних обстрілів в Одесі

В Одесі у дитячих садках почали облаштовувати бомбосховища, аби вже в липні відновити роботу. Там роблять запаси питної води, медикаментів та іграшок.

Аби вихователі не розгубилися під час імовірного ракетного удару, з ними проводять тренінги. А для дітей, які під час повітряної тривоги перебуватимуть в укритті, розробляють спеціальні ігри.

Як виглядають дитячі бомбосховища — дізнайся в сюжеті.

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