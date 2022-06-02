“Я видел, как моя рука отпала!” Как сильные украинские дети говорят о войне и о том, что пережили

День защиты прав детей в этом году был особенным для Украины. Поскольку у многих украинских детей российская агрессия отняла самое главное — право на жизнь.

Но не менее сильно она повлияла на жизни детей, получивших тяжелые ранения. Она забрала у них детство и искалечила тело и здоровье.

Во львовскую больницу привозят сотни детей из разных горячих регионов Украины: Харьковской и Херсонской областей, Донбасса и Запорожья.

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Часто от увиденного врачам хочется кричать, насколько русские бомбы, обстрелы и т.п. изуродовали тело малышей.

Однако украинцы рождаются сильными, поэтому мужественно проходят через вызовы войны.

Как врачи делают невозможное

Один из пациентов львовской больницы — 13-летний Святослав Рычков родом из Лисичанска. Последний день в родном городе он запомнит навсегда.

9 мая Святослав вместе с мамой возвращались домой от бабушки, но спокойно добраться до дома им не удалось, так как оккупанты начали сильные обстрелы местности.

От осколков у парня не только иссеченное тело, но и парализованная рука, была угроза потерять легкое.

В первые секунды после взрыва парень увидел, как его рука падает, и подумал, что ему оторвало конечность.

Как оказалось позже, она просто упала за спину, но в результате попадания осколка в шею, где находились нервные окончания, парень пока не может чувствовать руку, она парализована.

Осколок травмировал не только руку, а и разорвал горло парню и прошел мимо легкого, впоследствии осел на диафрагме — так рассказывает мать Святослава.

Первую помощь мальчику оказали в Бахмуте, а на следующий день он уже направлялся во Львов. Здесь он провел в реанимации 11 суток и прошел через многочисленные операции.

Однако врачам удалось спасти легкое. Руке нужна дальнейшая реабилитация.

Спасенная нога 18-летнего волонтера

18-летнему волонтеру из Северодонецка осколками очень травмировало ногу.

5 апреля Михаил Стродинов помогал разгружать фуру с гуманитарной помощью. Там его достала взрывная волна.

Парня, разгружавшего фуру вместе с Михаилом, волна подняла в воздух метра на два, а его самого просто отбросила в сторону.

В результате взрыва в ногу парня попало много осколков. После происшествия его немедленно доставили в Лисичанск, где врачи шесть часов собирали колено. Далее Михаила эвакуировали в Днепр, а затем во Львов.

Поскольку пострадавший нуждается еще в нескольких реконструкционных операциях, чтобы удачно срастить кость, и пластических операциях на связках, то вскоре он отправится за границу.

Через львовскую больницу прошло немало искалеченных детей.

Они все нуждаются в одном: любви, хорошем отношении, тепле и общении, возможно, в этом потребность даже больше, чем в медицинском уходе.

Именно так считает заведующая ортопедо-травматологическим отделением Галина Гачкевич.

О детях заботятся не только врачи, спасающие их жизни. Абсолютно все взрослые работают, чтобы обеспечить малышам лучшие условия.

Поэтому Укрзалізниця восстанавливает детский кинотеатр в поездах Интерсити+, чтобы малыши как можно комфортнее и спокойнее могли путешествовать вместе с родителями.