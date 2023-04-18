Как это пережить? Страшные реалии работы медиков на Бахмутском направлении

Ситуация на фронте очень сложная. На войне нет ни праздников, ни выходных. Поэтому россияне каждый день активно обстреливают линию столкновения.

В том числе и Константиновку, россияне ударили по ней ракетами С-300. Обошлось без жертв. Читай в нашем материале про страшные реалии работы медиков на фронте.

Ситуация на фронте 18 апреля: Бахмут, Авдеевка, Марьинка

В Славянске завершилась поисково-спасательная операция, которая длилась два дня. Перед Пасхой россияне ударили по городу по меньшей мере восемью ракетами С-300. За это время удалось достать из разрушенного дома 39 человек, к сожалению 15 погибли, среди них и двухлетний ребенок.

Сейчас также смотрят

Россияне продолжают обстреливать населённые пункты. За день под огнем оказались более 20 сел и городков. Самыми горячими точками сейчас остаются Марьинка, Авдеевка и Бахмут.

Дым над городами стоит круглые сутки, россияне не прекращают попыток захватить их. Города обстреливают артиллерией и авиационными ударами. Россияне имеют преимущество в снарядах и вооружении, выжигают города. Но наши защитники делают невероятное.

Держат оборону, хотя платят за это дорогую цену — собственной жизнью. Среди защитников Бахмутского направления и бойцы 30-й бригады. Они держат подступы в окрестностях Бахмута. И к сожалению, когда фронт в огне и длятся ожесточенные бои, медикам работы хватает.

Страшные реалии работы медиков на фронте: пережить увиденное сложно

С Натальей мы знакомимся в карете скорой. Общаемся на ходу, потому что времени мало. Через полчаса у этой бригады медиков шестичасовое дежурство. Они будут ждать недалеко от фронта, чтобы в случае чего мгновенно стабилизировать раненых.

Мы приезжаем на точку. Забираем трехсотых, оказываем помощь и перевозим в больницу или госпиталь, — говорит санинструктор эвакуационной бригады 30-й ОМБР Наталья.

Уже больше года Наталья спасает жизни защитников этой бригады. В карете вместе с врачом и водителем они вытащили из того света не одну жизнь.

Каждый раз смотришь на увечья людей. Часто люди остаются без конечностей, как к этому можно привыкнуть? Принимаю успокоительное, — рассказывает Наталья.

Их дежурства зависят от интенсивности боев. Наталья сменяет на дежурстве Владимира. Сегодня его скорая не запятнана кровью и вызовов на точку эвакуации почти не было. Хотя так бывает не всегда. За последний год он видел настоящий ад.

Я был в Светлодаре, поступали ребята без голов, разорванные на части. Видеть мучения на таких калибрах — не каждый может пережить, — вспоминает Владимир.

Без потерь на войне невозможно, — признают медики. Это самое трудное для каждого из них. Но за каждую жизнь они борются до последнего. Каждый из этих медиков мобилизовался добровольно.

Читать по теме Ситуация в Бахмуте сегодня: военные рассказали о боях в городе и уменьшилось ли количество вражеских штурмов Военные из Бахмута рассказали о ситуации в городе и тяжелых боях.

Российские оккупанты охотятся на медиков

Защитники их называют своими ангелами-хранителями. Только за последний год они спасли более 6 000 военных. Их кареты уникальные — это мини-стабпункты на колесах. По дороге в больницы у медиков есть все необходимое, чтобы стабилизировать больных или реанимировать.

Но не редко спасая чужие жизни, им приходится рисковать собственной. На медиков враг тоже охотится, как и на военную технику.

Во время обстрела из Ураганов по нашим позициям этот наш жучок был навылет прошит снарядом. Снаряд прошел сквозь кузов. К счастью, он не разорвался, — говорит врач-ординатор медицинской роты 30-й ОМБР Александр Бойко.

Но, несмотря на такие риски и опасность, ни один из этих медиков не отказывался ехать и спасать защитников в эпицентр боевых действий. Но когда туда нет вызовов, они только радуются. И с болью смотрят, когда проезжают скорые других бригад.

Ранее мы рассказывали, как россияне строят оборонительные рубежи в ожидании контрнаступления.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!