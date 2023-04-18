Як це пережити? Страшні реалії роботи медиків на Бахмутському напрямку

Ситуація на фронті вкрай складна. На війні немає ані свят, ані вихідних. Тому росіяни щодня активно обстрілюють лінію зіткнення.

Зокрема й Костянтинівку — росіяни вдарили по ній ракетами С-300. Обійшлося без жертв. Читай у нашому матеріалі про страшні реалії роботи медиків на фронті.

Ситуація на фронті 18 квітня: Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка

У Слов’янську завершилася пошуково-рятувальна операція, яка тривала два дні. Перед Великоднем росіяни вдарили по місту щонайменше вісьмома ракетами С-300. За цей час вдалося витягти зі зруйнованого будинку 39 людей, на жаль 15 загинуло, серед них і дворічна дитина.

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Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти. За день під вогнем опинилися понад 20 сіл і містечок. Найгарячішими точками нині залишаються Мар’їнка, Авдіївка і Бахмут.

Дим над містами стоїть цілодобово, росіяни не припиняють спроб захопити їх. Міста обстрілюють артилерією та авіаційними ударами. Росіяни мають перевагу У снарядах і озброєнні, випалюють міста. Але наші захисники роблять неймовірне.

Тримають оборону, хоча платять за це дорогу ціну — власним життям. Серед оборонців Бахмутського напрямку і бійці 30-ї бригади. Вони тримають підступи на околицях Бахмуту. І на жаль, коли фронт у вогні й тривають запеклі бої, медикам роботи вистачає.

Страшні реалії роботи медиків на фронті: пережити побачене складно

З Наталею ми знайомимося у кареті швидкої. Спілкуємося на ходу, бо часу обмаль. За півгодини у цієї бригади медиків шестигодинне чергування. Вони чекатимуть неподалік фронту, щоб у разі чого миттєво стабілізувати поранених.

Ми приїжджаємо на точку. Забираємо трьохсотих, надаємо допомогу і перевозимо в лікарню чи шпиталь, — каже санінструкторка евакуаційної бригади 30 ОМБР Наталія.

Уже понад рік Наталія рятує життя захисників цієї бригади. У кареті разом з лікарем та водієм вони витягли з того світу не одне життя.

Кожен раз дивишся на каліцтва людей. Часто люди залишаються без кінцівок, як до цього можна звикнути? Приймаю заспокійливе, — розповідає Наталія.

Їхнє чергування залежить від інтенсивності боїв. Наталя змінює на чергуванні Володимира. Сьогодні його швидка не заплямована кров’ю і викликів на точку евакуації майже не було. Хоча так буває не завжди. За останній рік він бачив справжнє пекло.

Я був у Світлодарі, поступали хлопці без голів, перервані на частини. Бачити муки на таких калібрах — не кожен може пережити, — згадує Володимир.

Без втрат на війні неможливо, — визнають медики. Це найважче для кожного з них. Але за кожне життя вони борються до останнього. Кожен з цих медиків мобілізувався добровільно.

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Російські окупанти полюють на медиків

Захисники їх називають своїми янголами-охоронцями. Лише за останній рік вони врятували понад 6 000 оборонців. Їхні карети унікальні — це міні-стабпункти на колесах. Дорогою до шпиталів медики мають все необхідне, щоб стабілізувати чи реанімувати хворих.

Та не рідко рятуючи чужі життя, їм доводиться ризикувати власним. На медиків ворог так само полює, як і на військову техніку.

Під час обстрілу з Ураганів по наших позиціях цей наш жучок був навиліт прошитий снарядом. Снаряд пройшов крізь кузов. На щастя, він не розірвався, — каже лікар-ординатор медичної роти 30-ї ОМБР Олександр Бойко.

Та попри такі ризики й небезпеку жоден з цих медиків не відмовлявся їхати та рятувати захисників в епіцентр бойових дій. Але коли туди немає викликів, вони лише радіють. І з болем дивляться, коли проїжджають швидкі інших бригад.

Раніше ми розповідали, як росіяни зводять оборонні рубежі в очікуванні контрнаступу.

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