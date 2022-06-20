В Украине прекратили деятельность ОПЗЖ — какие еще пророссийские партии под запретом

Сегодня, 20 июня, Восьмой апелляционный административный суд рассмотрел дело по запрету политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь.
Суд удовлетворил исковые требования Министерства юстиции Украины. То есть, запрещена деятельность политической партии ОПЗЖ.
Денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства. Это решение может быть обжаловано в течение 20 дней в Верховном Суде.
Рассмотрение дела по ОПЗЖ совокупно длилось 5-6 часов — дольше всех остальных дел касательно запрета политических партий.
ОПЗЖ — это уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке. Вместе с тем это единственная парламентская партия со значительным представительством в местных советах.
Запрещенными партиями в Украине также признали:
Однако правительство Украины не только запрещает пророссийские партии, но и принимает решения для защиты прав украинцев. Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Раньше мы рассказывали, что это значит.
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