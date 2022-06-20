В Україні припнили діяльність ОПЗЖ — які ще проросійські партії під забороною

Сьогодні, 20 червня, Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо заборони політичної партії Опозиційна платформа — За життя.

У підсумку, суд задовольнив вимоги Міністерства юстиції України. Тобто, заборонив діяльність Політичної партії ОПЗЖ.

Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави. Це рішення можна оскаржити протягом 20 днів у Верховному Суді.

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Розгляд справи по ОПЗЖ сукупно тривав 5-6 годин — найдовше з-поміж інших справ щодо заборони політичних партій.

ОПЗЖ – це вже 11 партія, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Разом з тим, це єдина парламентська партія зі справді значним представництвом у місцевих радах.

Які партії заборонені в Україні

Забороненими партіями в Україні також визнали:

Партія Шарія;

Наші;

Опозиційний блок;

Ліва опозиція;

Союз лівих сил;

Держава;

Прогресивна соціалістична партія України;

Соціалістична партія України;

Соціалісти;

Блок Володимира Сальдо.

Проте уряд України не тільки забороняє проросійські партії, а й ухвалює рішення, які захищають права українців. Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію. Раніше ми розповідали, що це означає.

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