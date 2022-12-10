Выключают свет и отопление постоянно — ожидать ли в Украине фруктов? Опыт киевского фермера

Когда в регионе регулярно выключают свет и отопление, в его теплице продолжают расти лимоны, апельсины, ананасы и бананы. Владелец экзотической фермы в Киевской области во время длительных перебоев с электроснабжением продолжает выращивать в частном доме десятки тропических фруктов и растений.

Секрет в уникальной энергосберегающей технологии, которую мужчина придумал сам.

Анатолий Патий со своей тропической теплицей пережили самые сложные для страны первые дни войны, когда в столице и области не было ни света, ни газа. Теплицу не разрушили ни ракеты, ни уменьшение температур.

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Вместе с женой Анатолий эвакуировался в Германию, но сердце было не на месте: скучал по своим фруктам. Так что вернулись, и не зря.

Сейчас его теплица держит до 30ºС с помощью генераторов и всех поверхностей. Такая технология является его собственным изобретением.

К сожалению, не все могут позволить себе не зависеть от электроэнергии, как это делает Анатолий Патий. О новых графиках отключения электроэнергии в Киеве читай в нашем материале.

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