Украина

Выключают свет и отопление постоянно — ожидать ли в Украине фруктов? Опыт киевского фермера

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 10 декабря 2022, 22:30

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0:11:57
Як банки працюватимуть під час блекауту
Дежурные отделения, банкоматный роуминг и не только — как будет работать банковская система Украины в случае блекаута
0:05:53
Як проходить розмінування Херсона та області
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В любом месте и без комиссий: в Украине заработал банкоматный национальный роуминг
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