Україна

Вимикають світло й опалення постійно — чи очікувати в Україні фруктів? Досвід київського фермера

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 10 Грудня 2022, 22:30

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