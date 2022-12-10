Вимикають світло й опалення постійно — чи очікувати в Україні фруктів? Досвід київського фермера

Коли у регіоні регулярно вимикають світло й опалення, у його теплиці й далі ростуть лимони, апельсини, ананаси та банани. Власник екзотичної ферми на Київщині під час тривалих перебоїв з електропостачанням продовжує вирощувати у приватному будинку десятки тропічних фруктів та рослин.

Секрет в унікальній енергоощадній технології, яку чоловік вигадав сам.

Анатолій Патій зі своєю тропічною теплицею пережили найскладніші для країни перші дні війни, коли у столиці та області не було ні світла, ні газу. Теплицю не зруйнували ні ракети, ні зменшення температур.

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Разом з дружиною Анатолій евакуювався до Німеччини, та серце було не на місці: сумував за власними фруктами. Тож повернулися, і недарма.

Зараз його теплиця тримає до 30ºС з допомогою генераторів та утеплення всіх поверхонь. Така технологія є чи не його власним винаходом.

На жаль, не всі можуть дозволити собі не залежати від електроенергії, як це робить Анатолій Патій. Про нові графіки відключень електроенергії у Києві читай у нашому матеріалі.

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