Графіки відключення світла в Києві — що означають різні кольори

Українці готуються до зими, адже мають досвід минулого року, коли доводилося підлаштовуватися під відключення світла.
Люди вже почали шукати графіки відключення світла, щоб знати, до чого готуватися.
Але у ДТЕК повідомили, що графіки відключень розміщені на сайтах постійно, весь рік. Однак вони не застосовуються зараз. Якщо буде така необхідність, у ДТЕК про це повідомлять.
Нові графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок терористичних обстрілів Росії.
Вони складаються з трьох категорій:
Графік для Групи 1
Графік для групи 2
Графік для групи 3
Щоб знайти графік відключення світла за своєю адресою, треба зайти на сайт ДТЕК за посиланням та ввести свою адресу.
Раніше ми розповідали, як Україна бореться на енергетичному фронті.
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