Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета

Украинцы готовятся к зиме, ведь имеют опыт прошлого года, когда приходилось подстраиваться под отключение света.

Люди уже начали искать графики отключения света, чтобы знать, к чему готовиться.

Но в ДТЭК сообщили, что графики отключений размещены на сайтах постоянно, весь год. Однако они не используются сейчас. Если будет такая необходимость, в ДТЭК об этом сообщат.

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Новые графики отключения света Киев

Новые графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате террористических обстрелов России.

Они состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике — свет есть и его наличие гарантировано.

Серый цвет на графике — в это время гарантированно не будет света.

Светло-серый цвет на графике — возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

График для группы 1

График для группы 2

График для группы 3

Как искать графики отключения света для своего адреса

Чтобы найти график отключения света по своему адресу, нужно зайти на сайт ДТЭК по ссылке и ввести адрес.

Ранее мы рассказывали, как Украина борется на энергетическом фронте.

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