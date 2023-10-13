Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета

Украинцы готовятся к зиме, ведь имеют опыт прошлого года, когда приходилось подстраиваться под отключение света.
Люди уже начали искать графики отключения света, чтобы знать, к чему готовиться.
Но в ДТЭК сообщили, что графики отключений размещены на сайтах постоянно, весь год. Однако они не используются сейчас. Если будет такая необходимость, в ДТЭК об этом сообщат.
Новые графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате террористических обстрелов России.
Они состоят из трех категорий:
График для группы 1
График для группы 2
График для группы 3
Чтобы найти график отключения света по своему адресу, нужно зайти на сайт ДТЭК по ссылке и ввести адрес.
Ранее мы рассказывали, как Украина борется на энергетическом фронте.
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