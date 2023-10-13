Украина

Графики отключения света в Киеве — что означают разные цвета

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 октября 2023, 12:45
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