Украина

Впервые за время войны: российские военные обстреляли Тернополь

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 04 апреля 2022, 14:30

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Бучанська різанина
Бучанская резня: что происходит сейчас в освобожденных от оккупанта городках Киевской области
США передали будинки для українських біженців на Закарпатті
Никто не останется на улице: США передали Закарпатью модульные дома для переселенцев
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