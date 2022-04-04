Впервые за время войны: российские военные обстреляли Тернополь

За 39 дней войны Тернопольская область ещё ни разу не чувствовала на себе силу российских обстрелов, их бомб и атак. Но вчера была совершена первая бомбардировка Тернополя за время войны.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Труш.

ВСУ вовремя предупредили этот факт и обезвредили угрозу. Осколки зацепили объекты критической инфраструктуры, жертв среди людей нет.

Также он ещё раз подчеркнул, чтобы граждане Украины не публиковали никаких фото-, видеодоказательств, а также адреса и места поражений от бомбардировок.

— Вас тоже мониторят. На ваши вопросы, где и что прилетело, вам будут отвечать — в сторону российского корабля, — повторил Труш.

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