Уперше за час війни: російські війська обстріляли Тернопіль

За 39 днів війни Тернопільщина ще жодного разу не відчувала на собі силу російських обстрілів, їхніх бомб та фізичних атак. Проте вчора було здійснено перше бомбардування Тернополя за час війни.

Про це повідомив голова ОВА Володимир Труш.

ЗСУ вчасно попередили цей факт і знешкодили загрозу. Осколки зачепили об’єкти критичної інфраструктури, жертв серед людей немає.

Також він ще раз наголосив, щоб громадяни України не публікували ніяких фото-, відеодоказів, а також адреси та місця уражень від бомбардувань.

— Вас теж моніторять. На ваші запитання, де та що прилетіло, вам відповідатимуть — в сторону російського корабля, — повторив Труш.

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