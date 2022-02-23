Прислушайтесь к голосу разума! Обращение Зеленского к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к народу, большую часть которого направил к россиянам.

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Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Но сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины, — сказал Зеленский.

С вами нас разделяет более двух тысяч километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска: почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин.

Ваше руководство приняло их шаг вперед на территорию другой страны. Этот шаг может стать началом большой войны на Европейском континенте.

Президент отметил, что про агрессию России и полномасштабную войну, которая может начаться, уже говорит весь мир.

Причина для этой войны может возникнуть в любой момент. Любая провокация или вспышка могут сжечь все.

Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народа Украины. Но украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом – и строит свое будущее. Строит, а не разрушает, как рассказывают вам каждый день по телевизору.

Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наше – настоящее, — продолжает украинский лидер.

По словам президента, в российских новостях вспоминают, что украинцы — нацисты, а в стране ненавидят русскую культуру.

Но разве может поддерживать нацизм народ, отдавший за победу над нацизмом более восьми миллионов жизней? Как я могу быть нацистом? Расскажите об этом моему деду, прошедшему всю войну в пехоте русской армии. А скончался полковником в Независимой Украине.

Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым. Не растворяйте нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами, — добавляет Зеленский.

Украина хочет строить историю мирно, спокойно и честно.

Также Владимир Зеленский риторически спросил, почему украинское руководство должно нападать на Донбасс.

Стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, где я бывал десятки раз? Видел лицо, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. Донбасс-Арену, где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро? Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск?

Дом, где живет мать лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга? Заметьте – я говорю сейчас по-русски, но никто в России не понимает, о чем.

Эти улицы, фамилии, события – это все для вас чужое. Незнакомое. За что вы будете воевать? И с кем?

Зеленский обращается также к россиянам, отмечая, что многие бывали в Украине, у многих здесь родные, они знают украинский характер.

Вы знаете наши принципы. Вам известно, что мы ценим. Итак, попробуйте прислушаться к себе. К голосу разума. К здравому смыслу. Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет – и делает. Делает все, что может, – сказал он.

Украину сейчас поддерживает многие страны, ведь речь не о мире любой ценой. Речь о мире и принципах. О справедливости. О международном праве. О праве самоопределения. Праве самим определять свое будущее.

Права каждого общества на безопасность и право каждого человека на жизнь без угроз. Это все важно для нас. Это все важно для мира. Я точно знаю, что это важно для вас.

Украина будет защищаться. Наступая, по словам гаранта, россияне будут видеть украинские лица, а не спины.

Война – это большая беда, и у этой беды большая цена. Во всех смыслах. Люди теряют деньги, репутацию, уровень жизни. Утрачивают свободу. Но самое главное – люди теряют своих близких. Теряют себя, – сказал Владимир Зеленский.

– Вам говорят, что Украина может угрожать России. Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем. Необходимы гарантии безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности – от вас, России и других гарантов Будапештского меморандума.

Поэтому сегодня нужно говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель – мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в частности, с вами. В разных форматах и ​​на любых площадках.

Президент считает, что война лишит всех гарантий, а гарантий безопасности больше не будет ни у кого. Когда только люди являются теми, кто получит от этого больше страданий, являются теми, кто может этого не допустить и этого не хочет.

Зеленский перечислил, что среди россиян есть общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, врачи, блоггеры, стендаперы, тиктокеры.

Мужчины. Женщины. Пожилые люди. Дети. Родители. А главное – Матери! Как и люди в Украине! Как власть в Украине, как бы вас ни пытались убедить в обратном, – сказал президент.

Президент выразил уверенность, что граждане России должны увидеть это обращение.

Они должны знать правду. Правда в том, что нужно остановиться. Пока не поздно.

И если руководство РФ не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами? Хотят ли россияне войны? Я бы очень хотел ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации, – сказал президент.

Обращение Зеленского от 23 февраля 2022 года смотрите в видео.

Напомним, 24 февраля в Украине было введено чрезвычайное положение. Что это значит, и изменится ли от этого жизни украинцев, читай в материале.