Прислухайтесь до голосу розуму! Звернення Зеленського до росіян

Президент України Володимир Зеленський записав нове звернення до народу, велику частину якого направив до росіян.

Вікна публікують текст та відео звернення Зеленського.

Сьогодні я ініціював телефонну розмову із президентом Російської Федерації. Результат – тиша. Хоча тиша має бути на Донбасі. Але сьогодні я хочу звернутися до всіх громадян Росії. Не як президент. Я звертаюся до російських громадян як громадянин України, — сказав Зеленський.

З вами нас розділяє понад дві тисячі кілометрів загального кордону. Вздовж неї сьогодні стоять ваші війська: майже 200 тисяч солдатів, тисячі бойових машин.

Ваше керівництво схвалило їхній крок уперед на територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на Європейському континенті.

Президент зазначив, що агресію Росії та повномасштабну війну, яка може розпочатися, вже говорить увесь світ.

Причина для цієї війни може виникнути будь-якої миті. Будь-яка провокація чи спалах може спалити все.

Вам кажуть, що це полум’я принесе визволення народу України. Але український народ вільний. Він пам’ятає про своє минуле – і сам будує своє майбутнє. Будує, а не руйнує, як розповідають вам щодня по телевізору.

Україна у ваших новинах та Україна в реальному житті – це дві абсолютно різні країни. І головна їхня відмінність у тому, що наша – справжня, — продовжує український лідер.

За словами президента, у російських новинах згадують, що українці — нацисти, а в країні ненавидять російську культуру.

– Але хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над нацизмом віддав понад вісім мільйонів життів? Як я можу бути нацистом? Розкажіть про це моєму дідові. Який пройшов всю війну у піхоті Радянської армії. А помер полковником у Незалежній Україні.

Вам кажуть, що ми ненавидимо російську культуру. Як можна ненавидіти культуру? Будь-яку культуру? Сусіди завжди збагачують один одного культурно. Проте це не робить їх єдиним цілим. Не розчиняє нас у вас. Ми різні. Але це не є привід бути ворогами, — додає Зеленський.

Україна ж хоче будувати історію мирно, спокійно і чесно.

Також Володимир Зеленський риторично спитав, чому українське керівництво мало б нападати на Донбас.

– Стріляти у кого? Що бомбити? Донецьк, у якому я бував десятки разів? Бачив обличчя, очі? Артема, якою я гуляв із друзями. Донбас-Арену, де вболівав із місцевими за наших українських пацанів на Євро? Парк Щербакова, де ми разом випивали, коли наші пацани програли. Луганськ?

Дім, де живе мати мого найкращого друга? Місце, де похований батько мого найкращого друга? Зауважте – я говорю зараз російською мовою, але ніхто в Росії не розуміє про що.

Ці вулиці, прізвища, події – це все для вас чуже. Незнайоме. За що ви воюватимете? І з ким?

Зеленський звертається також до росіян, зазначаючи, що багато хто бував в Україні, у багатьох тут є рідні, вони знають український характер.

Ви знаєте наші принципи. Вам відомо, що ми цінуємо. То ж спробуйте дослухатись до себе. До голосу розуму. До здорового глузду. Почуйте нас. Народ України хоче миру. Влада України хоче миру. Хоче – і робить. Робить усе, що може, – сказав він.

Україну наразі підтримує багато країн, адже мова не про мир за всяку ціну. Мова про мир та принципи. Про справедливість. Про міжнародне право. Про право самовизначення. Праві самим визначати своє майбутнє.

Права кожного суспільства на безпеку та право кожної людини на життя без загроз. Це все важливе для нас. Це все важливе для миру. Я точно знаю, що це важливо і для вас.

Україна буде захищатись. Наступаючи, за словами гаранта, росіяни бачитимуть українські обличчя, а не спини.

Війна – це велике лихо, і у цього лиха велика ціна. У всіх сенсах. Люди втрачають гроші, репутацію, рівень життя. Втрачають свободу. Але найголовніше – люди втрачають своїх близьких. Втрачають себе, – сказав Володимир Зеленський.

– Вам кажуть, що Україна може загрожувати Росії. Цього не було у минулому, немає зараз і не буде у майбутньому. Ви потребуєте гарантій безпеки від НАТО. І ми вимагаємо гарантій нашої безпеки – від вас, від Росії та інших гарантів Будапештського меморандуму.

Тож сьогодні треба говорити про безпеку всієї Європи. Але наша головна мета – мир в Україні та безпека наших громадян. Для цього ми готові говорити про це з усіма, зокрема з вами. У різних форматах та на будь-яких майданчиках.

Президент вважає, що війна позбавить гарантій усіх, а гарантій безпеки більше не буде ні в кого. Коли лише люди є тими, хто отримає від цього найбільше страждань, є тими, хто може цього не допустити й цього не хоче.

Зеленський перерахував, що серед росіян є громадські діячі, журналісти, музиканти, актори, спортсмени, вчені, лікарі, блогери, стендапери, тиктокери тощо.

– Чоловіки. Жінки. Літні люди. Діти. Батьки. А головне – Матері! Як і люди в Україні! Як влада в Україні, як би вас не намагалися переконати у зворотному, – сказав президент.

Президент висловив упевненість, що громадяни Росії мають побачити його звернення. Вони повинні знати правду. Правда в тому, що треба зупинитися. Поки не пізно.

І якщо керівництво РФ не хоче заради миру сідати за стіл із нами, можливо воно сяде за стіл із вами? Чи хочуть росіяни війни? Я дуже хотів би відповісти на це запитання. Але відповідь залежить лише від вас, громадяни Російської Федерації, – сказав президент.

Звернення Володимира Зеленського за 23 лютого 2022 дивіться у відео.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні ввели надзвичайний стан. Що це означає та чи зміниться від цього життя українців, читай у матеріалі.