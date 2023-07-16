Украина

Имена тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Нацполиции подарили пять скоростных катеров — как их назвали

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 16 июля 2023, 19:00

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