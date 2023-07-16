Имена тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Нацполиции подарили пять скоростных катеров — как их назвали

Днепр будут охранять более тщательно. Водный патруль получил пополнение: пять скоростных катеров. Нацполиции Киевской области их подарила известная меценатка Митци Пердью. Стоимость подарка — более $100 тыс. Читай в нашем материале, какие имена получили катера.

Украине подарили пять скоростных катеров: назвали именами погибших

Пять новейших катеров будут патрулировать вдоль береговой линии Днепра в пределах Киевской области. Каждый из них назван в честь павшего воина иностранного легиона, который воевал бок о бок с украинскими военными.

Это выходцы из четырех континентов и пяти стран: Австралии, Франции, Японии, США и Нидерландов. Первое судно носит имя добровольца из американского штата Висконсин Эндрю Питерса. Он погиб в бою в Донецкой области 16 февраля.

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Второе — в честь французского добровольца Андреаса Галлоцци, ему было всего 22 года. Следующие катера названы в честь Бенджамина Джорджио Галли из Нидерландов, Сейджа Авалона О’Доннела из Австралии.

Они тоже героически погибли в бою за Украину и против российской агрессии. Катер под японским флагом назван в честь павшего героя иностранного легиона Шото Фукуямы. Он приехал защищать Украину после того, как увидел, что сделали россияне с жителями Киевской области.

По словам отца мужчины, он просто не смог выдержать такой жестокости и ужаса. Он был барабанщиком. Чтобы оплатить дорогу в Украину, продал самое ценное, что имел — ударную установку.

Пополнение для водного отдела Нацполиции — новый подарок от меценатки и писательницы Митси Пердью. Она лично общалась с семьями погибших воинов иностранного легиона и написала о каждом из них очерки.

Теперь их имена будут оберегать украинский Днепр.

Я не могу пойти в добровольцы, как эти ребята, воевать с оружием. Но я могу использовать свои писательские навыки, — говорит Митси Пердью.

— С августа прошлого года я написала множество статей о войне в Украине. Люди в США взбешены из-за происходящих здесь событий, они знают, кто является злом.

Митси уже в четвертый раз в Украине, в прошлом году она впервые побывала в Киевской области, где собственными глазами увидела все ужасы российской агрессии. После этого она решила продать свое кольцо с 400-летним изумрудом за более чем миллион долларов.

Вырученные средства пошли на поддержку пострадавших от российской агрессии женщин Украины. Затем Митси подарила полиции Киевской области восемь новеньких внедорожников для патрулирования в Чернобыльской зоне. В Киеве она отпраздновала свой день рождения.

Вы будете удивлены, но в США люди собираются на выходных, чтобы собрать средства для помощи Украине. Мне 82 года, я не могла себе представить, что какая-то страна вторгнется в другую, — говорит Митси Пердью.

— Я хочу помочь украинцам восстановить справедливость. Это наша общая борьба за демократические ценности.

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