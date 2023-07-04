Авиабомбы, артиллерия и слезоточивый газ: какой ценой продвигаются ВСУ в Донецкой области

Украинские Вооруженные силы начали контрнаступательные действия, однако и оккупанты не планируют легко отступать. Как, например, на Востоке, где продолжаются наступательные действия и оборонительные бои. Все это хорошо слышно даже в городках, удаленных от линии фронта на 20-30 километров.

И каждый день российские снаряды долетают до и так уже избитых прифронтовых сел и городков — каждый день здесь десятки обстрелянных населенных пунктов. За несколько последних дней от обстрелов погибли три человека.

Представитель полиции Донецкой области Александра Гаврилко рассказывает: оккупанты бьют по прифронтовым городкам и селам авиабомбами, артиллерией, РСЗО и БпЛА.

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Ко всему этому набору, во время обстрелов оккупанты пускают на украинских защитников газ, похожий на слезоточивый.

Об этом рассказывает один из военных с позывным Румын.

Тем не менее украинские войска двигаются вперед здесь, а также на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях украинцы находятся в обороне, россияне продолжают штурм.

Каждый день в местный стабпункт привозят раненых бойцов ВСУ. А местные медики также говорят: бывали случаи, когда приходилось спасать и пленных россиян.

Ранее ВСУ отбили мощную танковую атаку на Донецком направлении. Как это было — читай в материале.

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