Авиабомбы, артиллерия и слезоточивый газ: какой ценой продвигаются ВСУ в Донецкой области

Украинские Вооруженные силы начали контрнаступательные действия, однако и оккупанты не планируют легко отступать. Как, например, на Востоке, где продолжаются наступательные действия и оборонительные бои. Все это хорошо слышно даже в городках, удаленных от линии фронта на 20-30 километров.
И каждый день российские снаряды долетают до и так уже избитых прифронтовых сел и городков — каждый день здесь десятки обстрелянных населенных пунктов. За несколько последних дней от обстрелов погибли три человека.
Представитель полиции Донецкой области Александра Гаврилко рассказывает: оккупанты бьют по прифронтовым городкам и селам авиабомбами, артиллерией, РСЗО и БпЛА.
Ко всему этому набору, во время обстрелов оккупанты пускают на украинских защитников газ, похожий на слезоточивый.
Ко всему этому набору, во время обстрелов оккупанты пускают на украинских защитников газ, похожий на слезоточивый.
Об этом рассказывает один из военных с позывным Румын.
Тем не менее украинские войска двигаются вперед здесь, а также на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях украинцы находятся в обороне, россияне продолжают штурм.
Каждый день в местный стабпункт привозят раненых бойцов ВСУ. А местные медики также говорят: бывали случаи, когда приходилось спасать и пленных россиян.
Ранее ВСУ отбили мощную танковую атаку на Донецком направлении. Как это было — читай в материале.
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