Авіабомби, артилерія та сльозогінний газ: якою ціною просуваються ЗСУ на Донеччині

Українські Збройні сили почали контрнаступальні дії, однак і окупанти не планують легко відступати. Як от, наприклад на Сході, де тривають наступальні дії та оборонні бої. Усе це добре чутно навіть у містечках, віддалених від лінії фронту на 20-30 кілометрів.

І щодня російські набої долітають до й так вже побитих прифронтових сіл та містечок — щодня тут десятки обстріляних населених пунктів. За кілька останніх днів від обстрілів загинуло троє осіб.

Речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко розповідає: окупанти б’ють по прифронтових містечках та селах авіабомбами, артилерією, РСЗВ та БпЛА.

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До всього цього набору, під час обстрілів окупанти пускають на українських оборонців газ, що схожий до сльозогінного.

Про це розповідає один із військових на псевдо Румун.

Попри це, українські війська рухаються уперед тут, а також на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському напрямках українці перебувають в обороні, росіяни продовжують штурм.

Щодня до місцевого стабпункту привозять поранених бійців ЗСУ. А місцеві медики також кажуть: бували випадки, коли доводилося рятувати й полонених росіян.

Раніше ЗСУ відбили потужну танкову атаку на Донецькому напрямку. Як це було — читай у матеріалі.

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