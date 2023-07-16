Імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Нацполіції подарували п’ять швидкісних катерів — як їх назвали

Дніпро охоронятимуть ретельніше. Водний патруль отримав поповнення: п’ять швидкісних катерів. Нацполіції Київщини їх подарувала знана меценатка Мітці Пердью. Вартість дарунка — понад $100 тис. Читай у нашому матеріалі, які назви отримали катери.

Україні подарували п’ять швидкісних катерів: назвали іменами загиблих

П’ять новітніх катерів патрулюватимуть вздовж берегової лінії Дніпра в межах Київської області. Кожен із них названий на честь полеглого воїна іноземного легіону, які воювали пліч-о-пліч з українськими військовими.

Це вихідці з чотирьох континентів та п’яти країн: Австралії, Франції, Японії, США та Нідерландів. Перше судно має ім’я добровольця з американського штату Вісконсин Ендрю Пітерса. Він загинув у бою на Донеччині 16 лютого.

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Другий — на честь французького добровольця Андреаса Галлоцці, йому було всього 22 роки. Наступні катери названі на честь Бенджаміна Джорджіо Галлі з Нідерландів, Сейджа Авалона О’Доннела з Австралії.

Вони теж героїчно загинули у бою за Україну і проти російської агресії. Катер під японським прапором названий на честь полеглого героя іноземного легіону Шото Фукуями. Він приїхав захищати Україну після того, як побачив, що зробили росіяни з мешканцями Київщини.

За словами батька чоловіка, він просто не зміг витримати такої жорстокості й жаху. Він був барабанщиком. Щоб оплатити дорогу до України, продав найцінніше, що мав — ударну установку.

Поповнення для водного відділу Нацполіції — новий подарунок від меценатки та письменниці Мітці Пердью. Вона особисто спілкувалася з родинами загиблих воїнів іноземного легіону та написала про кожного з них нарисові статті.

Тепер їхні імена оберігатимуть український Дніпро.

Я не можу піти в добровольці як ці хлопці, воювати зі зброєю. Але я можу використовувати свої писемницькі навички, — каже Мітці Пердью.

— Із серпня минулого року я написала безліч статей про війну в Україні. Люди у США розлючені через події, які відбуваються тут, вони знають, хто є злом.

Мітці вже вчетверте в Україні, минулого року вона вперше побувала на Київщині, де на власні очі побачила всі жахи російської агресії. Після цього вона вирішила продати свою обручку з 400-річним смарагдом за понад мільйон доларів.

Виручені кошти пішли на підтримку жінок України, які постраждали від російської агресії. Потім Мітці подарувала поліції Київщини вісім новеньких позашляховиків для патрулювання в Чорнобильській зоні. У Києві вона відсвяткувала свій день народження.

Ви будете здивовані, але у США люди збираються на вихідних, щоб зібрати кошти на допомогу Україні. Мені 82 роки, я не могла собі уявити, що якась країна вторгнеться до іншої, — каже Мітці Пердью.

— Я хочу допомогти українцям відновити справедливість. Це наша спільна боротьба за демократичні цінності.

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