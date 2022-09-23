Украинских защитников подвергали жестоким пыткам! Кирилл Буданов об освобожденных военных

Украина смогла вернуть 215 пленных военных. Наши защитники выглядят уставшими и измученными, все они сильно похудели.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что украинские защитники находились в ужасных условиях в плену.

Держали их как на территории временно оккупированной Украины, так и на территории России. Не так, как планировалось в начале.

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Он подчеркнул, что украинские военные имеют разное состояние здоровья сейчас.

— Все находятся в разном состоянии. Есть те, кто находится в более-менее нормальном физическом состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть те, к кому применялись жестокие пытки, — сказал Буданов, подчеркнув, что таких лиц подавляющее большинство.

Возвращения наших героев ждала вся Украина, однако больше всего — их родные. Ранее мы рассказывали историю жены Святослава “Калины”.

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