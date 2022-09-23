Українських захисників піддавали жорстоким тортурам! Кирило Буданов про звільнених військових

Україна змогла повернути 215 полонених військових. Наші захисники виглядають стомленими й змученими, усі вони сильно схудли.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що українські захисники перебували у жахливих умовах у полоні.

Тримали їх як на території тимчасово окупованої України, так і на території Росії. Не так, як планувалося на початку.

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Він наголосив, що українські військові мають різний стан здоров’я зараз.

— Усі перебувають у різному стані. Є ті, хто перебуває у більш-менш нормальному фізичному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є ті, до кого застосовувалися жорстокі тортури, — сказав Буданов, наголосивши, що таких осіб переважна більшість.

На повернення наших героїв чекала вся Україна, однак найбільше — їхні рідні. Раніше ми розповідали історію дружини Святослава “Калини”.

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