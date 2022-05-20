В Энергодаре пожарные вышли на молчаливую акцию протеста — русские разгоняют силой

Во временно оккупированном Энергодаре в пятницу, 20 мая, украинские пожарные вышли на митинг против похищения командира пожарного отряда ГСЧС Виталия Трояна.
Украинские спасатели выставили 14 единиц спецтехники и встали рядом в знак протеста.
В то же время российские оккупанты начали сгонять на место акции напротив ДК Современник военную технику и около сотни солдат с целью подавить мирный протест.
Об этом заявили в Энергоатоме:
В ответ оккупанты направили туда 14 единиц своей военной техники и около сотни солдат.
В ответ оккупанты направили туда 14 единиц своей военной техники и около сотни солдат.
Как сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов, после этого захватчики начали применять силовые методы к украинским спасателям.
Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники!
Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники!
Напомним, ранее оккупанты сожгли единственный в Украине генетический банк растений. Читай, почему русские захватчики делают все, чтобы наступил голод.