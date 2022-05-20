Украина

В Энергодаре пожарные вышли на молчаливую акцию протеста — русские разгоняют силой

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 мая 2022, 13:45

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