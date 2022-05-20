В окупованому Енергодарі пожежники вийшли на мовчазну акцію протесту — росіяни розганяють силою

У тимчасово окупованому Енергодарі пожежники вийшли на мітинг проти викрадення командира пожежного загону ДСНС Віталія Трояна.
Українські рятувальники виставили 14 одиниць спецтехніки та стали поруч на знак протесту.
Натомість російські окупанти почали зганяти на місце акції навпроти ДК Сучасник військову техніку та близько сотні солдат, щоб придушити мирний протест.
Про це зазначили в Енергоатомі:
У відповідь окупанти направили туди 14 одиниць своєї військової техніки та близько сотні солдат.
У відповідь окупанти направили туди 14 одиниць своєї військової техніки та близько сотні солдат.
Як повідомляє міський голова Енергодару Дмитро Орлов, після цього загарбники почали застосовувати силові методи до українських рятівників.
Відбувається побиття людей та пошкодження пожежно-рятувальної техніки!
Відбувається побиття людей та пошкодження пожежно-рятувальної техніки!
Нагадаємо, раніше окупанти спалили єдиний в Україні генетичний банк рослин. Читай, чому російські загарбники роблять все, щоб настав голод.