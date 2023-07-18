Навстречу военным! Больница Ивано-Франковска упростила процедуру МСЭК

Украинские защитники со сложными ранениями в Ивано-Франковске могут пройти МСЭК прямо в больнице. Медико-социальная экспертная комиссия дает заключение для присвоения группы инвалидности, чтобы военный мог получить протезирование, и его призвали непригодным для дальнейшей службы.

МСЭК — эта аббревиатура обычно означала недели сиденья в очередях под кабинетами, сбор многочисленных справок и врачебных заключений. Но во франковском госпитале весь пакет документов для каждого пациента готовят заранее, а экспертная комиссия к раненым бойцам приходит сама.

Все тело Ивана — в ранах. Мужчина получил ожоги, когда машина подорвалась на мине, а он тогда перевозил боеприпасы. Тело обожжено на 50% и половина из них — глубокие.

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Военному провели не менее 18 операций. Не ходит, лежит только на животе. И при этом работает, чтобы все медицинские документы были в порядке.

Я все это контролирую. Если я не буду контролировать — будет беда. Сейчас каждая бумажка на счету из каждого врачебного заведения, где я находился, — рассказывает военнослужащий ВСУ Иван Сливяк.

Ивана прямо в госпитале осматривает медико-социальная экспертная комиссия — МСЭК. Только эти врачи имеют право присвоить пациенту инвалидность.

Документы, выписки, лечебные заключения изучают на месте. Это последняя точка в признании раненого непригодным для дальнейшей службы и назначения ему социальной поддержки. Такое заключение тяжелым больным приходилось в очередях ждать месяцами. С июня процедуру изменили ивано-франковские медики. Такая помощь поражает бойцов.

Это третий такой выезд франковской комиссии к военным. За день эксперты осмотрели пятерых тяжелораненых. Так они значительно облегчают жизнь этим защитникам. В медучреждении считали своим долгом снять с плеч бойцов бюрократическую работу из уважения к ним.

Напомним, ранее мы рассказывали о боевом медике, спасшем военного, который умолял его добить.

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