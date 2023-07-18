Назустріч військовим! Лікарня Івано-Франківська спростила процедуру МСЕК

Українські захисники зі складними пораненнями в Івано-Франківську можуть пройти МСЕК просто в лікарні. Медико-соціальна експертна комісія дає висновок для присвоєння групи інвалідності, щоб військовий міг отримати протезування чи його визнали непридатним для подальшої служби.

Ця абревіатура зазвичай означала тижні сидіння у чергах під кабінетами, збір численних довідок і лікарських висновків. Але у франківському шпиталі весь пакет документів для кожного пацієнта готують заздалегідь, а експертна комісія до поранених бійців приходить сама.

Усе тіло Івана пошматоване. Чоловік зазнав опіків, коли машина підірвалася на міні, а він тоді перевозив боєприпаси. Тіло обпечене на 50% і половина опіків — глибокі.

Зараз також дивляться

Військовому зробили щонайменше 18 операцій. Не ходить, лежить тільки на животі. І при цьому дбає, аби всі медичні документи були в порядку.

Я все це контролюю. Бо якщо я не буду контролювати — буде біда. Зараз кожен папірець на такому рахунку. З кожного лікарського закладу, де я перебував, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Іван Сливяк.

Івана просто в шпиталі оглядає медико-соціальна експертна комісія. Лише ці лікарі мають право призначити інвалідність пацієнту.

Документи, виписки, лікарські висновки вивчають на місці. Це остання крапка у визнанні пораненого непридатним до подальшої служби та призначення йому соціальної підтримки. На такий висновок важким хворим доводилося в чергах чекати місяці. З червня це зробили івано-франківські медики. Така допомога просто вражає бійців.

Це третій такий виїзд франківської комісії до військових. За день експерти оглянули п’ятьох важкопоранених. Так вони суттєво полегшують життя цим захисникам. У медзакладі вважали своїм обов’язком зняти з плечей бійців бюрократичну роботу з поваги до них.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про бойового медика, що врятував військового, який благав його добити.

До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!