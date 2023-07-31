С помощью чешских благотворителей: В Мукачево переселенцы живут в модульных домах, где платят только за коммуналку

В Закарпатье 40 вынужденных переселенцев получили ключи от нового временного жилья. Эти люди будут проживать в одиннадцати модульных домиках, построенных в Мукачево на территории аграрного лицея.

В этот компактный модульный дом новые жители заселятся изо дня в день. Здесь все подготовили, чтобы жить было уютно. На 25 квадратах оборудовали кухню и спальню с необходимой мебелью и ванную комнату — есть душевая, туалет, бойлер и стиральная машинка.

Надежда Дадашева уже обживается на новом месте. Выехала с малым сыном из Кривого Рога еще в первые дни полномасштабной войны, отправилась дальше от взрывов и обстрелов. Сначала поселились в общежитии мукачевского лицея. Теперь переселились в модульный домик — он хоть небольшой, но с ремонтом, здесь есть все для удобной жизни.

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В соседнем доме будет жить Юлия с сыном и старенькой мамой. Они из Лисичанска. Их родной город уже больше года оккупирован. Юлия устроилась швеей на релоцированное предприятие. Сын работает спасателем. В Закарпатье семья уже интегрировалась и благодарна местным за поддержку.

Выключили интернет, и связи там нет. Ничего не знаем о своем жилье, — рассказывает переселенка Юлия Цуверкалова.

Все эти жители модульного городка больше года ютились в общежитии лицея — переселенцам там выделили 150 мест. Но уже с 1 сентября туда вернутся студенты, потому что обучение переводят с онлайн режима на очный.

Все эти 11 каркасных домов построили за деньги чешских благотворителей. Лицей подвел к модульному городку электричество, воду и канализацию. Переселенцы будут жить здесь бесплатно. Оплачивать будут только коммунальные услуги.

Напомним, ранее мы рассказывали о волонтере из Черкасс, которая везет нашим защитникам помощь.

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