Мостик между миром и войной. Волонтер из Черкасс везет нашим защитникам помощь: от тортиков до пикапов

Они ее называют крестной мамой, а она для них пытается достать и отвезти все, что попросят: от автомобилей, мавиков, раций и тепловизоров до домашних еды и деликатесов.

Волонтер из Черкасс Оксана Цыганок помогает военным с 2014 года. Читай в нашем материале подробнее.

Волонтер из Черкасс везет военным от тортов до пикапов — история

Оксана создала Центр помощи армии. Собрала команду единомышленников и раз или два в неделю едет на фронт. За рулем сама. По двое суток почти без сна. Не останавливается ни на мгновение, ведь больше всего боится передать детям в наследство войну.

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Волонтеры загружают автомобили, пока работают — похожи на муравьев. Отправляют на фронт все: старлинки, рации, тепловизоры, замороженную еду и даже домашние тортики.

Везем все, что просят. Просили оливье — везли оливье. Ребята ели сразу после возвращения с поля боя, когда в багажнике были пленные, — рассказывает волонтер Оксана Цыганок.

Собственным авто женщина управляет сама. Так уже десятый год, волонтеры возят самое необходимое нашим защитникам. Сейчас едем в Донецкую область. На рассвете первая точка, здесь военным отдают колеса к КамАЗу, а еще — пикап, самый востребованный на фронте.

Далее курс к подразделению защитников, за 5-15 км до позиций врага. Путь к бойцам лежит сплошным бездорожьем. Оксану встречают как родную.

Государство обеспечивает необходимым, чем может. Но помощь волонтеров позволяет получить более специализированное, без чего очень тяжело, — говорит военный Василий.

С последней позиции волонтеры уезжают уже в полночь. Уставшие, потому что двое суток без сна, но счастливы, что удалось попасть на все позиции и отдать даже больше, чем заказывали.

Мы, волонтеры, — мостик между миром и войной. Надежда есть на победу, я верю в нее, как и ребята.

Собственного графика выездов на фронт у Оксаны нет, говорит, как только есть необходимость, которую можно закрыть — отправляется в путь.

Раньше мы рассказывали, как история мальчика из клипа Imagine Dragons получила продолжение.

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