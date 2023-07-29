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Місток між миром і війною. Волонтерка з Черкас везе нашим захисникам допомогу: від тортиків до пікапів

Ірина Цимбал 29 Липня 2023, 14:00

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