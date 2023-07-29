Місток між миром і війною. Волонтерка з Черкас везе нашим захисникам допомогу: від тортиків до пікапів

Вони її називають хрещеною мамою, а вона для них намагається дістати і відвезти все, що попросять: від автівок, мавіків, рацій і тепловізорів до домашніх смаколиків і делікатесів.

Черкаська волонтерка Оксана Циганок допомагає військовим з 2014 року. Читай у нашому матеріалі детальніше.

Волонтерка з Черкас везе військовим від тортів до пікапів — історія

Оксана створила Центр допомоги армії. Зібрала команду однодумців і раз чи двічі на тиждень їде на фронт. За кермом сама. По дві доби майже без сну. Не зупиняється ні на мить, адже понад усе боїться передати дітям у спадок війну.

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Волонтери завантажують автівки. Доки працюють — скидаються на мурашок. Відправляють на фронт усе: старлінки, рації, тепловізори, заморожену їжу та навіть домашні тортики.

Веземо все, що просять. Просили олів’є — везли олів’є. Хлопці їли одразу після повернення з поля бою, коли в багажнику були полонені, — розповідає волонтерка Оксана Циганок.

Власним авто жінка керує сама. Так уже десятий рік волонтери возять найнеобхідніше нашим захисникам. Нині їдемо на Донеччину. Удосвіта перша точка, тут військовим віддають колеса до КамАЗа, а ще — пікап, що має найбільший попит на фронті.

Далі курс до підрозділу захисників, за 5-15 км до позицій ворога. Шлях до бійців лежить суцільним бездоріжжям. Оксану зустрічають, мов рідну.

Держава забезпечує необхідним, чим може. Але допомога волонтерів дозволяє отримати більш спеціалізоване, без чого дуже важко, — каже військовий Василь.

З останньої позиції волонтери виїжджають уже опівночі. Втомлені, бо дві доби без сну, але щасливі, що вдалося потрапити на всі позиції та віддати навіть більше, ніж замовляли.

Ми, волонтери, — місток між миром і війною. Надія є на перемогу, я вірю в неї, як і хлопці.

Власного графіка виїздів на фронт Оксана не має, каже, щойно є потреба, яку можна закрити — вирушає в дорогу.

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