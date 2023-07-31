За допомоги чеських благодійників: У Мукачеві переселенці живуть у модульних будинках, де платять тільки за комуналку

На Закарпатті 40 вимушених переселенців отримали ключі від нового тимчасового житла. Ці люди мешкатимуть в одинадцятьох модульних будиночках, зведених у Мукачеві на території аграрного ліцею.

У цей компактний модульний будинок нові мешканці заселяться з дня на день. Тут все підготували, щоб жити було комфортно. На 25 квадратах обладнали кухню й спальню з необхідними меблями та ванну кімнату — є душова, туалет, бойлер і пральна машинка.

Надія Дадашева вже обживається на новому місці. Виїхала з малим сином із Кривого Рогу ще у перші дні повномасштабної війни, подалася чим далі від вибухів та обстрілів. Спочатку жили у гуртожитку мукачівського ліцею. Тепер переселилися у каркасний будиночок — він хоча й невеликий, але з ремонтом, тут є все для зручного життя.

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У сусідньому будинку житиме Юлія із сином і старенькою мамою. Вони з Лисичанська. Їхнє рідне місто уже понад рік окуповане. Юлія влаштувалася швачкою на релоковане підприємство. Син працює рятувальником. На Закарпатті родина вже інтегрувалася і вдячна місцевим за підтримку.

Виключили інтернет і зв’язку там немає. Нічого не знаємо про своє житло, — розповідає переселенка Юлія Цуверкалова.

Усі ці жителі модульного містечка понад рік тулилися в гуртожитку ліцею — переселенцям там виділили 150 місць. Але вже від 1-го вересня туди повернуться студенти, бо навчання переводять з онлайн режиму на очний.

Усі ці 11 каркасних будинків звели за гроші чеських благодійників. Ліцей підвів до модульного містечка електрику, воду й каналізацію. Переселенці житимуть тут безкоштовно. Оплачуватимуть лише комунальні послуги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про волонтерку з Черкас, що везе нашим захисникам допомогу.

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