Україна

За допомоги чеських благодійників: У Мукачеві переселенці живуть у модульних будинках, де платять тільки за комуналку

Світлана Ковбиця 31 Липня 2023, 08:00

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