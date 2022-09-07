Улыбается и говорит “С освобождением!” Мариупольцы вспоминают, как зарождалась их ненависть к россиянам

Они перенесли голод и холод, выжили под круглосуточными обстрелами, родные умирали у них на глазах.

Многие пешком под пулями выходили из города, проходили фильтрационные лагеря. Они — Мариуполь.

Часть горожан вывезли в Россию, и они вернулись назад в родную страну. В Украине в 11 городах действуют центры Я — Мариуполь.

Те, кто прошел этот ад войны, кто выбирался из оккупации из Мариуполя. Я сама шла пешком с сыном и с котом, и с одним чемоданом. Потому что машины уже не было, была разбомблена. И много таких историй, поэтому мы понимаем каждого, кто со своей болью приходит к нам, — рассказывает руководитель центра Я — Мариуполь в Ивано-Франковске Елена Калайтан.

Переселенцы организовались сами, поддерживают друг друга, лечат, ищут работу и даже развлекают. Уже готовятся к реконструкции своего города после освобождения.

“Утром просыпаюсь и слышу какой-то гул. Ни самолет, ни машина. Что-то непонятное. Выхожу — танки едут…” Смотрите историю тренера по боксу Антона Коссе, который с подопечными вырвался из оккупированного Мариуполя.