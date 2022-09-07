Посміхається і каже “Зі звільненням!” Маріупольці згадують, як зароджувалась їхня ненависть до росіян

Вони витримали голод і холод, вижили під цілодобовими обстрілами, рідні помирали в них на очах.

Чимало пішки під кулями виходили з міста, проходили фільтраційні табори. Вони — Маріуполь.

Частину містян вивезли в Росію, і вони повернулися на Батьківщину. В Україні в 11 містах діють центри Я — Маріуполь.

Ті, хто пройшов це пекло війни, хто вибирався з окупації з Маріуполя. Я сама йшла пішки з сином і з котом, і з одною валізкою. Бо машини вже не було, було розбомблено. І багато таких історій, тому ми розуміємо кожного, хто зі своїм болем приходить до нас, — розповідає керівниця центру Я — Маріуполь в Івано-Франківську Олена Калайтан.

Переселенці зорганізувалися самі, підтримують одне одного, лікують, шукають роботу і навіть розважають. Уже готуються до реконструкції свого міста після звільнення.

“Зранку просинаюсь і чую якийсь гул. Як не літак, не машина. Щось незрозуміле. Виходжу — танки їдуть…” Дивіться історію тренера з боксу Антона Коссе, який із підопічними вирвався з окупованого Маріуполя.