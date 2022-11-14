Не ждали? А он вернулся: в Украине зафиксированы первые случаи гриппа — как уберечься

Первые случаи гриппа уже зафиксированы в нескольких областях Украины. Каким будет этот эпидемиологический сезон и как не заболеть гриппом — смотри подробно в материале.

В Украине зафиксированы первые случаи гриппа — что нужно знать

Руководитель отдела эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко рассказала в эфире телемарафона Яне Брензей о начале сезона гриппа, а также как обезопасить себя от заболевания.

Сейчас точно известно о единичных случаях, зафиксированных в Черниговской, Черновицкой и Львовской областях. Это проявления гриппа типа H1N1, H3N2 и нетипируемые образцы. По прогнозам ВООЗ, в этом сезоне будут распространяться четыре штамма вируса — H1N1, H3N2, а также два подтипа вируса гриппа B.

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Вакцинация от гриппа будет эффективным противодействием вирусам гриппа типов А и B, — отмечает Оксана Кошалко.

Вирусы гриппа не обладают симптоматической специфичностью, они вызывают респираторные проявления. Тяжелые осложнения могут возникнуть в группах риска — у детей до пяти лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Прогнозы положительные, ведь ограничения против коронавируса подействовали и на уменьшение распространения других вирусов.

Пока это обычные сезонные вирусы гриппа, которые есть каждый год, — объясняет специалист Центра общественного здоровья.

Вакцинация от гриппа в Украине

Стоимость вакцины варьируется от 400 до 500 грн. Ее можно приобрести в аптеках или клиниках, ведь государство не покрывает такую ​​вакцину. Ожидается партия на 250 тыс. доз.

Никаких лекарств, кроме вакцины и двух специфических препаратов против гриппа, еще нет. Так что вакцинация — лучший способ уберечься от вирусов гриппа.

Оксана Кошалко напоминает, что большинство аптечных противовирусных и противогрипповых препаратов недейственны, и призывает не заниматься самолечением.

Ранее мы рассказывали, какую вакцину выбрать для прививки от COVID-19.

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