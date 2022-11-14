Не чекали? А він повернувся: в Україні зафіксували перші випадки грипу — як вберегтися

Перші випадки грипу вже зафіксували в кількох областях України. Яким буде цей епідеміологічний сезон та як не захворіти на грип — дивись детально в матеріалі.

В Україні зафіксували перші випадки грипу — що потрібно знати

Керівниця відділу епіднагляду Центру громадського здоровʼя Оксана Кошалко розповіла в ефірі телемарафону Яні Брензей про початок сезону грипу, а також як убезпечити себе від захворювання.

Нині точно відомо про поодинокі випадки, зафіксовані в Чернігівській, Чернівецькій та Львівській областях. Це прояви грипу типу H1N1, H3N2 і нетиповані зразки. За прогнозами ВООЗ, цього сезону будуть розповсюджуватися чотири штами вірусу — H1N1, H3N2, а також два підтипи вірусу грипу B.

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Вакцинація від грипу буде ефективною протидією вірусам грипу типів А та B, — зазначає Оксана Кошалко.

Віруси грипу не мають симптоматичної специфічності, вони викликають респіраторні прояви. Важкі ускладнення можуть виникнути в групах ризику — у дітей до п’яти років та осіб з хронічними захворюваннями.

Прогнози позитивні, адже обмеження проти коронавірусу подіяли і на зменшення розповсюдження інших вірусів.

Поки що це звичайні сезонні віруси грипу, які є щороку, — пояснює фахівчиня Центру громадського здоровʼя.

Вакцинація від грипу в Україні

Вартість вакцини варіюється від 400 до 500 грн. Її можна придбати в аптеках чи клініках, адже держава не покриває таку вакцину. Очікується партія на 250 тис. доз.

Жодних ліків, окрім вакцини та двох специфічних препаратів проти грипу, ще немає. Тож вакцинація — найкращий спосіб вберегтися від вірусів грипу.

Оксана Кошалко нагадує, що більшість аптечних противірусних та протигрипових препаратів є недієвими, і закликає не займатися самолікуванням.

Раніше ми розповідали, яку вакцину вибрати для щеплення проти COVID-19.

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