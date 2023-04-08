Украина

Віднови дім: средства от Евросоюза уже помогают украинцам

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 08 апреля 2023, 10:00

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