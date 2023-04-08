Віднови дім: средства от Евросоюза уже помогают украинцам

Из-за российской агрессии в Украине нуждаются в восстановлении более 150 тысяч жилых домов. И это без учета тех, что на оккупированных территориях.

Часть жилья разрушена до основания. Остальные отстроить можно, но это миллионные средства. И здесь приходят на помощь грантовые программы.

Одна из них — Віднови дім — уже действует в шести областях и планирует расширяться. Средства на восстановление выделяет Евросоюз, а реализует государственный Фонд Энергоэффективности.

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— Мы очень поражены силой и настроем жителей Ирпеня. И благодаря их желанию вернуть жизнь в дома, процесс восстановления зданий состоялся в рекордные сроки, — рассказывает руководитель отдела энергетики, транспорта и окружающей среды Представительства ЕС Хлое Алио.

В настоящее время программа Віднови дім действует в шести областях: Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровской. В планах охватить всю Украину.

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