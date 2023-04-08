Віднови дім: кошти від Євросоюзу вже допомагають українцям

Через російську агресію в Україні потребують відбудови понад 150 тисяч житлових будинків. І це не враховуючи ті, що на окупованих територіях.

Частина житла зруйнована вщент. Інші відбудувати можна, але це мільйонні кошти. І тут приходять на допомогу грантові програми.

Одна з них — Віднови дім — уже діє в шести областях і планує розширюватись. Кошти на відбудову виділяє Євросоюз, а реалізовує державний Фонд Енергоефективності.

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— Ми надзвичайно вражені силою та налаштованістю мешканців Ірпеня. І завдяки їхньому бажанню повернути життя в їхні будинки, процес відновлення будівель відбувся у рекордні строки, — розповідає керівниця відділу енергетики, транспорту та навколишнього середовища представництва ЄС Хлое Аліо.

Наразі програма Віднови дім діє у шести областях: на Київщині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині. У планах — охопити всю Україну.

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