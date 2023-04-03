Повноцінний будинок за 72 години — реально! Як вінницькі винахідники розробили житло-конструктор

Повноцінний будинок за 72 години без громіздкої техніки та великих будівельних бригад споруджують майстри з Вінниці. Для його спорудження потрібен лише гумовий молоток, дерев’яні лутки та замість цвяхів — скріплювач-метелик, який і утримує всю конструкцію.

Таке повноцінне житло можна встановити навіть на одній сотці землі. Як кажуть майстри, в Україні, де тисячі родин залишились без домівок, це один із найшвидших варіантів мати власну оселю.

Невеликий брусок-метелик — найважливіший елемент будинку-пазла, що буквально за два дні зводять столяри. Круглу дерев’яну будівлю на два поверхи та приблизно 50 квадратів майстри складають без жодного цвяха. Вони скріплюють відшліфовану сосну цими “метеликами”. Коло за колом — справжній будиночок готовий.

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Цей будинок-юрту вигадав Анатолій Скорбач. Чоловік задумався над спорудженням власного житла, прагнув зробити це швидко, екологічно, а головне без громіздкої техніки. Дослідивши різні технології, розробив свою — вигадав будувати з дерева будинки саме круглої форми, які можна розмістити навіть на сотці землі. Їх також легко обігріти.

Такий будинок можна звести навіть на бордюрі — викласти коло і всередині залити пінобетоном. Виготовлення дерев’яних деталей на обладнанні займає всього три дні. До будинку-лего навіть випустили відеоурок — як збирають стіни за чотири години.

— Це звичайний конструктор. Завдання полягало у тому, щоб виробники виготовлювали домокомплект (так званий конструктор), а монтажники на об’єкті його будували. Тут не можливо помилитись, — пояснює Анатолій Скорбач.

Майстри вже звели кілька будинків. Впевнені, що за таким житлом майбутнє. Адже зараз в Україні сотні тисяч родин залишилися без даху над головою. А ця технологія може швидко допомогти. За 100 днів вінницькі винахідники готові збудувати 100 повноцінних осель.

Раніше ми розповідали, як одесити роблять модульні будиночки за кілька хвилин.

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Фото: Суспільне Вінниця