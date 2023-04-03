Полноценный дом за 72 часа — реально! Как винницкие изобретатели разработали жилье-конструктор

Полноценный дом за 72 часа без громоздкой техники и крупных строительных бригад сооружают мастера из Винницы. Для его сооружения нужен только резиновый молоток, деревянные лутки и вместо гвоздей — скрепитель-бабочка, который и удерживает всю конструкцию.

Такое полноценное жилье можно установить даже на одной сотке земли. Как говорят мастера, в Украине, где тысячи семей остались без домов — это один из самых быстрых вариантов иметь собственное жилье.

Небольшая брусок-бабочка — важнейший элемент дома-пазла, который буквально за два дня возводят столяры. Круглое деревянное здание на два этажа и примерно 50 квадратов мастера складывают без гвоздя. Они скрепляют отшлифованную сосну этими “бабочками”. Круг за кругом — настоящий дом готов.

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Этот дом-юрту придумал Анатолий Скорбач. Мужчина задумался над сооружением собственного жилья, стремился сделать это быстро, экологично, а главное без громоздкой техники. Исследовав разные технологии, разработал свою — придумал строить из дерева дома именно круглой формы, которые можно разместить даже на сотке земли. Их также легко обогреть.

Такой дом можно построить даже на бордюре — выложить круг и внутри залить пенобетоном. Изготовление деревянных деталей на оборудовании занимает всего три дня. К дому-лего даже выпустили видео урок — как собирают стены за четыре часа.

— Это обычный конструктор. Задача заключалась в том, чтобы производители делали домокомплект (так называемый конструктор), а монтажники на объекте его строили. Здесь невозможно ошибиться, — объясняет Анатолий Скорбач.

Мастера уже построили несколько домов. Уверены, что за таким жильем будущее. Ведь сейчас в Украине сотни тысяч семей остались без крыши над головой. А эта разработка может быстро помочь. За 100 дней винницкие изобретатели готовы построить 100 полноценных жилищ.

Ранее мы рассказывали, как одесситы делают модульные домики за несколько минут.

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Фото: Суспільне Вінниця