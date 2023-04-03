Lifestyle

Полноценный дом за 72 часа — реально! Как винницкие изобретатели разработали жилье-конструктор

Людмила Цымбалюк 03 апреля 2023, 22:00
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Прилетел из-за океана, чтобы лечить украинцев! История медбрата из США, работающего во львовской больнице
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Читать дальше
Оккупация Киево-Печерской лавры. Как священники УПЦ МП препятствуют работе Минкульта и что происходит в храме

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