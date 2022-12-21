Поездка Владимира Зеленского в США: что известно о визите и что будут обсуждать президенты

Вчера, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут и наградил украинских военных. Сегодня, 21 декабря, он сообщил в Twitter о своей поездке в США.

Зеленский намерен обсудить с президентом Джо Байденом сотрудничество между Украиной и США, а также выступить на Конгрессе и провести ряд двусторонних встреч.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності ????????. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю ???????? та ????????. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала всех членов парламента лично прибыть 21 декабря 2022 года на заседание американского Конгресса, на котором должен выступить Владимир Зеленский.

Сейчас также смотрят

Поездка Владимира Зеленского в США 21 декабря

Отмечается, что поездку Зеленского в Вашингтон президенты обсудили во время телефонного разговора 11 декабря. Официальное приглашение приехать 21 декабря в США Зеленский получил 14 декабря, а официально принял его 16 декабря.

В Белом доме объяснили, что визит Владимира Зеленского в США был окончательно подтвержден 18 декабря, а также рассказали о расписании визита. Планируются:

встреча Байдена и Зеленского в Белом доме;

пресс-конференция и возможность обратиться к представителям общественности;

выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса, который продемонстрирует сильную двухпартийную поддержку Украины;

возвращение украинского президента в свою страну.

Что должны обсудить Зеленский и Байден

Отмечается, что в ходе встречи у Байдена будет возможность обсудить с Зеленским:

дальнейшие действия на поле боя;

тренировки украинских военных, которыми занимаются США и союзники;

санкции и экспортный контроль в отношении РФ;

помощь Украине в экономическом и энергетическом секторах, а также гуманитарную помощь.

США предоставят Украине систему ЗРК Patriot

В Белом доме отметили, что США в новом пакете поддержки передадут Украине ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден объявит новый крупный пакет на почти $2 млрд помощи Украине в сфере безопасности.

— Она будет содержать очень важную новую способность: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины, — сообщили в Белом доме накануне.

Кроме того, украинская делегация во время визита Владимира Зеленского в США намерена просить Вашингтон о поставках тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью применения до 300 км. А также ударно-разведывательных беспилотников Grey Eagle и Reaper, сообщает Politico.

Весь цивилизованный мир доказывает свою устойчивую поддержку Украины. Ранее Европарламент официально признал Голодомор в Украине геноцидом.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.